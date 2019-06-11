ضبط 107 مركبة مخالفة في البصرة تعود لإحدى الشركات الأمنية

2019/06/11 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس الزبير غربي البصرة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 107 مركبات مخالفة تعود إلى احد الشركات الأمنية.

وقال رئيس اللجنة مهدي

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