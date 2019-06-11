حراك نيابي لتشجيع المنتج المحلي ومنع الاستيراد من دول الجوار

2019/06/11 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلن النائب عن تحالف البناء مختار الموسوي، جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب تعمل على تشجيع المنتجات الوطنية العراقية، ومنع استيراد بعض

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