برلمان كردستان يصوت على تكليف مسرور البارزاني بتشكيل حكومة الإقليم

2019/06/11 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت برلمان إقليم كردستان، على تسمية مسرور البارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.

وحصل البارزاني خلال جلسة التصويت، على أغلبية سبعة وثمانين صوتا، من أصل سبعة وتسعين نائبا حضروا الجلسة، من بينهم أعضاء في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذين قاطعت كتلتهم، جلسة انتخاب رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، في الثامن والعشرين من آيار الماضي.

ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف، جولة من المباحثات مع الكتل السياسية في الإقليم، للتوصل الى اتفاقات تؤدي الى تشكيل الكابينة الوزارية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه، والذي سيتم في وقت لاحق من قبل رئيس الإقليم.

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