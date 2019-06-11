الاعلام الامني يعلن قتل 3 ارهابيين في كركوك

2019/06/11 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...



اعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، قتل 3 ارهابيين في محافظة كركوك، والأستيلاء على أسلحتهم وتدمير اوكارهم.

وذكر بيان للخلية تلقته "عين العراق نيوز"، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تم قتل ٣ ارهابيين والأستيلاء على أسلحتهم وتدمير اوكارهم، بعد ان مداهمة اوكار لعصابات داعش في قرية (علف)".

وأضاف البيان ان "قتل الارهابيين تم خلال عملية أمنية نفذتها قوة من الشرطة الاتحادية ضمن قيادة المقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك".انتهى2

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