القانونية النيابية: نتعاون مع لجنة الخدمات لدراسة قانون تمليك العشوائيات

2019/06/11 | 14:42

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بغداد/ سومر نيور

قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الملا طلال اليوم الثلاثاء، أن اللجنة القانونية أدخلت عضوين من...

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