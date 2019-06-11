توقعات بظهور “جبهة معارضة كبيرة” ضد حكومة عبد المهدي

2019/06/11 | 14:42

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب السابق عن دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن وجود سخط نيابي كبير على اداء حكومة عادل ...

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