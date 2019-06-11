القانونية النيابية تكمل قراءة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/06/11 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عقدت اللجنة القانونية برئاسة ريبوار هادي وحضور اعضائها، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ .وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقرها ارسال القانون الى هيئة رئاسة مجلس النواب لوضعه على جدول اعماله بغية التصويت عليه بعد مناقشة اعضاء اللجنة كافه فقراته.[…]

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