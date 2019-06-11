الإعلان عن انتهاء موسم الفيضانات ودرء خطر السيول في العراق

2019/06/11 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، عن انتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول، داعية الى ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الامطار والسيول.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “موسم الفيضان انتهى وتم درء خطر السيول بارتفاع الخزين المائي لغاية الاول من حزيران الى 57,5 مليار م³ بينما بلغ في

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