2019/06/11 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 10 مسلحين أكراد، بدعوى تنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية تركية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين.ونقلت وكالة “الأناضول” عن الدفاع التركية أنه “تم تحييد 10 إرهابيين من “بي كا كا/ ي ب ك” في منطقة عفرين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحييد تركي لـ 10 مسلحين أكراد هاجموا قاعدة عسكرية في عفرين النعيم نيوز.

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