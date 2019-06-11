2019/06/11 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد تشكيل غرفة عمليات طارئة في ديوان المحافظة للاشراف على سير انتظام المراكز الامتحانية للصفوف المنتهية.وذكر بيان لمحافظة بغداد، ان “هذه الغرفة تشكلت بتوجيه من محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري تضم ممثلين عن محافظة بغداد معنيين بالشأن التربوي، بالاضافة الى ممثلين عن مديريات التربية في محافظة بغداد، الى جانب الجهات الساندة سواء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرفة عمليات للاشراف على امتحانات الصفوف المنتهية في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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