2019/06/11 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، نجله مسرور بارزاني بمناسبة تسميته من قبل برلمان إقليم كردستان رئيساً للحكومة الجديدة، وأكد أنه يخطط لتقديم الدعم الكامل له في السعي لإقامة إقليم كردستان أكثر تطوراً وازدهاراً.

وقال بارزاني، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "يسرنا أن نرى أن برلمان كردستان قد انتخب مسرور بارزاني اليوم كرئيس وزراء جديد لحكومة إقليم كردستان".وأضاف: "أتمنى له النجاح المستمر، وأخطط لتقديم الدعم الكامل له في السعي لإقامة إقليم كردستان أكثر تطوراً وازدهاراً".وصوت برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2019، على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان وحصل على أصوات 87 عضواً في برلمان كردستان من أصل 97 حضروا الجلسة ومنهم أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الذين لم يشاركوا في جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان.وفي وقت لاحق، سيكلف رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة، مسرور بارزاني، بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثين يوماً.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريد مثيرة لمسعود بارزاني بتكليف نجله في تشكيل حكومة الإقليم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريد مثيرة لمسعود بارزاني بتكليف نجله في تشكيل حكومة الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).