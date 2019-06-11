الموارد المائية تؤكد انتهاء موسم الفيضان وتدعو الى الاستفادة من الامطار والسيول

2019/06/11 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، انتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول، داعية الى ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الامطار والسيول.

وقالت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه ان "موسم الفيضان انتهى وتم درء خطر السيول بارتفاع الخزين المائي لغاية الاول من حزيران الى 57,5 مليار م³ بينما بلغ في العام السابق 10,7 مليار م³ اي بزيادة قدرها 47 مليار م³عن السنة المائية".واضافت، ان "ذلك جاء من خلال استفسار الجهد الالي والهندسي للوزارة والجهات الساندة لها لحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وتفعيل غرفة العمليات المركزية المشتركة وتوزيع مواقع المسؤولية على مدراء عامي الوزارة في المحافظات لغرض المتابعة الميدانية لتسليك الموجات الفيضانية بشكل امن ومنتظم وتامين سلامة منشات السيطرة والتحكم واتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية والاحترازية لمعالجة الاختناقات والحالات الحرجة والطارئة اولا باول".واشارت الوزارة الى، انه "تم التاكيد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الامطار والسيول لتعزيز الخزين المائي في السدود والسدات وبحيرات الخزن لتغذية الاهوار وزيادة مساحات الاغمار وتنفيذ الخطط الاروائية والزراعية بشكل كامل".انتهى

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