الجهاز المركزي للاحصاء يصدر النشرة السلعية لشهر ايار 2019

2019/06/11 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، نشرة الاسعار لبعض السلع الغذائية الاساسية في مدن بغداد ونينوى والبصرة، والتي اعتاد الجهاز على جمع أسعارها بصورة دورية حسب كل شهر اسبوعية للسلع الغذائية

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