العراق يحتل المرتبة الـ22 عالميا بأرخص دول العالم بأسعار البنزين

2019/06/11 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق المرتبة 22 عالمياً بأرخص دول العالم بأسعار البنزين حسب ما نشره موقع "Global Petrol Prices" المختص بأسعار البنزين في العالم.

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