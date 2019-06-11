2019/06/11 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن استلامها مليونين و500 الف طن من الحنطة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: استلمنا مليونين و500 الف طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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