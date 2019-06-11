علاوي يغرد بذكرى نكبة الموصل: أدعو الى تحقيق شامل ومراجعة وطنية حقيقية

2019/06/11 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

غرد رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، بذكرى نكبة الموصل، داعيا الى تحقيق شامل ومراجعة وطنية حقيقية تناقش الاسباب.





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