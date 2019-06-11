وزارة الشباب تعلن لا رواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب من جهات اخرى

2019/06/11 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الشباب والرياضية، عدم شمول بعض موظفي اللجنة الاولمبية العراقية برواتب اللجنة.

واوضحت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه على لسان رئيس اللجنة القانونية المنبثقة من اللجنة الخماسية التي شكلها وزير الشباب والرياضة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019 أكرم نعيم عطوان “انه لاصحة لشمول موظفي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ممن يتقاضون رواتب من جهات اخرى، بأطلاق رواتبهم بناءً على نظام ديوان الرقابة المالية الذي يمنع ازدواجية صرف الرواتب والمخصصة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019”.

واضاف عطوان انه “سبق وان تم مفاتحة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض البت بالموضوع، واخذ القرار النهائي بشأنه للنظر بإمكانية الصرف من عدمه لشهر حزيران، غير ان الجواب لم يأتي على كتابنا”.

وكانت وزارة الشباب والرياضية، باشرت في الثالث من حزيران الجاري تسليم رواتب موظفي اللجنة الأولمبية في مقر اللجنة المالية للوزارة.

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