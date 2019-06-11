مجلس واسط يصوت على خطة مشاريع عام ٢٠١٩

2019/06/11 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة واسط بالاجماع اليوم على خطة مشاريع العام الجاري 2019 والتي توزعت على جميع الوحدات الادارية في المحافظة .وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي ان :” المجلس بعد ان تسلم خطة المشاريع المقترح تنفيذها من المجالس المحلية والدوائر الحكومية ، قام بدراستها وبيان الجدوى الخدمية والاقتصادية منها ، مبينا انه تم التصويت […]

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