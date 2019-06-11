2019/06/11 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشفت دراسة جديدة أنه يمكن اعتماد “فطر سحري” لمعالجة الاكتئاب بدلا من الأدوية الدارجة حاليا.وقال الدكتور روبن كارهارت هاريس، رئيس مركز بحوث التخدير في إمبيريال كوليدج لندن، إنه سيتم استبدال علاجات الاكتئاب الحالية بـ”الفطر السحري” في غضون 5 سنوات.ويزعم الباحثون أن فطر سيلوسيبين الذي جرت دراسته على مدى سنوات عدة، […]

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