2019/06/11 | 14:58

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ظريف: حرب ترامب الاقتصادية ضد ايران سبب جميع التوترات

دوّن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع

التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان "حرب ترامب الاقتصادية هي السبب وراء

جميع التوترات".وكتب ظريف في في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل

الاجتماعي "تويتر" : لقد كانت لنا محادثات صريحة مع ماس.



اننا نرحب

باقرار المانيا بضرورة الاجراءات العملية للاطمئنان الى استفادة ايران

الاقتصادية من الاتفاق النووي.واضاف: اننا مؤيدون كذلك للحوار بين دول المنطقة الا ان حرب ترامب

الاقتصادية هي السبب وراء جميع التوترات.

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