2019/06/11 | 14:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المركزي: إطلاق بطاقات سفر الكترونية للعراقيين قريباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/11 | 14:58.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي: إطلاق بطاقات سفر الكترونية للعراقيين قريباً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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