وزير الشباب والرياضة يلتقي وفداً من اتحاد الكرة لمناقشة الازمة المالية

2019/06/11 | 14:58

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بغداد اليوم _ خاص

بحث وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الثلاثاء، مع وفداً من اتحاد الكرة، الازمة المالية التي يمر بها الاتحاد.

وقال مصدر من داخل الوزارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزير التقى بمكتبه رئيس واعضاء اتحاد الكرة، وتم مناقشة السبل والطرق القانونية لاخراج الاتحاد من ازمته المالية الخانقة بعد ايقاف منحة اللجنة الاولمبية الممولة لاتحاد الكرة".

وكان الناطق الرسمي للاتحاد، كامل زغير، قد اشار في تصريح لـ (بغداد اليوم)، أمس الاثنين، "بغلق ابواب الاتحاد في حال لم يتم التوصل لحل الازمة المالية في اجتماع وزير الشباب والرياضة".

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ووصل منتخب تركيا لكرة القدم إلى مطار كيفلافيك في وقت مبكر من يوم الاثنين لمواجه

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وقال الدوسري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللقا

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لا يزال الجهاز الفني للمنتخب المصري ينتظر انضمام النجم محمد صلاح إلى معسكر الفريق، المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لكأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة.

وقال موقع "المصري اليوم" إن"

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