2019/06/11 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار مصرع وإصابة 93 مواطناً خلال أيام عيد الفطر المبارك في محافظة ذي قار “. وقال معاون مدير الصحة الدكتور عبد الحسين الجابري للنعيم نيوز , إن ” تلك الأعداد شملت الوفيات والإصابات جراء الحوادث المرورية وحوادث الألعاب النارية خلال أيام عيد الفطر المبارك ” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة ذي قار تعلن عدد الوفيات والإصابات خلال أيام العيد النعيم نيوز.

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