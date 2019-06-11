2019/06/11 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان لدفء الكلام الذي هدهد الذاكرةْتمر الأناشيد معلنةً صداها لأبعد صورة للمدىوالغرام يلفني وأقرأ ما يجول ببال أحبابناوإنّا ورثنا مباهج أحلامنا الساهرةْركبنا المواويل وكنّا على مرأى تواريخنا العاثرةْبلعنا الأسى واستترنا بآخر اللحظاتْوعاشق الليل يا أسفي على همّه ماتْوغامت تلاوين محبوبتهْوتلك الرؤى لم تزل تهيم بباكورة أوهامه الحالمةْ وتغفو على مهبط الليل أنغامناملأن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منصور الريكان - احلام عاشق في الرماد ،،،،،،) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#منصور الريكان - احلام عاشق في الرماد ،،،،،،) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).