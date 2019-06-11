فاطمة ناعوت - عيد ميلاد جورج سيدهم

2019/06/11 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ===============انتشرت شائعةُ رحيل الفنان الجميل "جورج سيدهم".والطريف أن الشائعةُ اشتعلت يوم احتفالنا بعيد ميلاده في أحد الفنادق الكبرى مع زوجته د.ليندا مكرم، وعدد من الأصدقاء من الفنانين والإعلاميين المقرّبين.وكان عيد الميلاد دافئًا بفيوض المحبة والفرح.بدا جورج في كامل أناقته، يشرقُ بابتسامته الوادعة التي عشقناها.صحتُه الجسدية والنفسية في تقدّم بفضل الله ورعاية الزوجة الاستثنائية ا......

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