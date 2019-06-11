محمود الصباغ - تلك اللحظة التي هرمنا من أجلها

2019/06/11 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ في مثل هذا اليوم, عصراً, كنت أقف على إحدى ضفتي جسر “الرئيس" في البرامكة وسط دمشق مذهولاً.."معقول يكون صار اللي في بالنا"..هكذا فكرت و أنا أراقب أشجار حديقة المنشية أسفل قصر الضيافة تتطاول نحو السماء لعلها تلتقط نسمة باردة في هذا النهار الحزيراني القائظ.كان مشهد البشر من تحتي ملفتاً سواء باتجاه جسر فكتوريا أو باتجاه ساحة الأمويين, الكل يتحرك لكنه يبدو ثابت في المكان تقريبا, ينصت إلى شيء ما ......

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