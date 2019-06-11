نجمة الطفولة والسلام تريزا مرهج تطلق جديدها

2019/06/11 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت نجمة الطفولة اللبنانية تريزا مرهج أغنية جديدة حملت عنوان ( ليش غمضوا عينيهن ) من كلمات الشاعر سمير نخلة و الحان و توزيع الملحن ملحم ابو شديد فيما تولى الاستاذ طوني البايع تدريب الطفلة على العمل الفني الذي تم تصويره على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج عادل سرحان اما الانتاج فهو لوالدة تريزا السيدة ريتا عبد المسيح .

عملية تصوير الفيديو كليب دامت ليومين استناداً الى سيناريو يخدم الاغنية و عنوانها العريض الذي يتطرق الى محاور انسانية و اجتماعية و فنية انطلاقاً من عالم الطفولة و التعبير البريء بعيداً عن التعقيد ووصولاً الى حالة خاصة من الشفافية و العفوية و البصمة الخاصة .

تريزا أكدت انها عاشت الاغنية بكل أحاسيسها و إيمانها بالرسالة التي تغني من أجلها و اشارت الى ان تجاربها في عالم الفن الهادف لن تتوقف تحت راية والدتها التي تساعدها على ترجمة أهدافها و رؤيتها رغم صغر سنها .

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