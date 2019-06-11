2019/06/11 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كيف نعلم متى تأتي نهاية العالم؟.



سؤال لطالما شغل العقول البشرية والعلمية، وخصوصاً مع تفاقم الصور المرعبة للسيناريوهات الكارثية للبشرية، والتي تؤدي الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقديم عقارب الساعة "ليوم القيامة" دقيقتين.. 4 سيناريوهات لنهاية العالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقديم عقارب الساعة "ليوم القيامة" دقيقتين.. 4 سيناريوهات لنهاية العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).