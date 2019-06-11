(بوري) المتقاعدين.. أخطر عملية مالية في التاريخ !!

2019/06/11 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الذكر

المتعارف عليه عبر تاريخ المؤسسات العراقية ، انها تصرف رواتب الموظفين نهاية كل شهر ، واذا ما حدث صرف بحالة استثنائية وفقا لاوامر اعلى

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