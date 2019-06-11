2019/06/11 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NFv-S5-8C7o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: الخلافات بشأن قانون المحكمة الاتحادية قائمة ومن المستبعد التصويت عليه خلال الفترة الحالية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: الخلافات بشأن قانون المحكمة الاتحادية قائمة ومن المستبعد التصويت عليه خلال الفترة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).