2019/06/11 | 15:07

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 | 03:05 مساءً | عدد القراءات : 3

مجلس واسط يصادق على مشاريع بقيمة 60 مليار دينار

بغداد/..



صادق مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، على مشاريع بقيمة 60 مليار دينار.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ان "مجلس المحافظة صادق اليوم على خطة المشاريع الجديدة والتي تصل تخصيصاتها لـ 60 مليار دينار توزعت حسب النسب السكانية".

وقدم المحافظ "بهذا المنجز خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس لدورهم المسؤول في إقرار ذلك".انتهى3

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