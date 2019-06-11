2019/06/11 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب ديالى يطالبون بتعزيزات عسكرية وبقوة من مكافحة الارهاب لمحافظتهم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب ديالى يطالبون بتعزيزات عسكرية وبقوة من مكافحة الارهاب لمحافظتهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).