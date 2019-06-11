2019/06/11 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال هيثم جميل الخشالي وكيل وزارة التجارة العراقية يوم الثلاثاء إن العراق لا يزال يجري مباحثات مع روسيا حول واردات قمح محتملة، وربما يستغرق الأمر أشهرا قبل إعلان أي نتيجة.

وتابع الخشالي ”حتى الآن، لا نستطيع أن نقول ما إذا كنا سنشتري أم لا، يعتمد الأمر على النتائج“، مضيفا أن مجموعة فنية من متخصصين عراقيين يدرسون المسألة.

وقال لرويترز على هامش مؤتمر مجلس الحبوب العالمي في لندن، ”سيستغرق الأمر بعض الوقت...ربما عدة أشهر“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق لا يزال يجري محادثات مع روسيا حول مشتريات قمح محتملة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق لا يزال يجري محادثات مع روسيا حول مشتريات قمح محتملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).