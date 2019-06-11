تيَّار الحكيم: أيَّام قليلة وسنُعلن المعارضة لحكومة عبد المهدي

2019/06/11 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف #تيَّار_الحكمة، بزعامة رجل الدين #عمار_الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن قرب اعلان تشكيل #جبهة #المعارضة للحكومة العراقية، برئاسة #عادل_عبدالمهدي.القيادي في التيَّار وعضو #مجلس_النواب #علي_البديري، قال لـ”الحل […]

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