هيئة النزاهة تعلن تفاصيل إجراءاتها في محافظة الديوانية

2019/06/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها، وعمليَّات الضبط التي نفَّذتها في محافظة الديوانيَّة.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان تلك الإجراءات وعمليات الضبط لأوليَّات العقود المُبرمة، والتي دارت حولها شبهات هدرٍ بالمال العام، أدت الى إصدار المحكمة المختصة، أوامر استقدام بحقِّ مسؤولين محليِّين، وموظفين في المحافظة، وفقا لأحكام المادة ثلاثمئة واربعين من قانون العقوبات، مبينة ان الجهات القضائية قرَّرت الرجوع عن قرار استقدام بعض المُتَّهمين، فيما أخلت سبيل آخرين بكفالةٍ مالية، وأحالت مُتَّهمين آخرين، بينهم مدير بلدية المحافظة، إلى قاضي محكمة التحقيق؛ بغية استصدار قرارٍ بحقِّهم.

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