مدرب منتخب السلة يصل بغداد الأسبوع المقبل

2019/06/11 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد العراقي لكرة السلة أن المدرب العراقي قصي حاتم المحترف في قطر سيعود إلى العاصمة العراقية بغداد الأسبوع المقبل لاستلام مهمة قيادة الفريق تحضيرا لتصفيات كأس أسيا.وقال أمين سر الاتحاد الدكتور خالد نجم أن الاتحاد أتصل رسميا بالمدرب قصي حاتم للوقوف على موعد التحاقه بالمهمة، وسيلتحق المدرب الأسبوع المقبل والمباشرة بدعوة لاعبي المنتخب […]

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