الدفاع تشرع بعملية أمنية لحماية حقول الحنطة والشعير من الحرائق المتعمدة

2019/06/11 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن وزارتي الداخلية والدفاع شكلتا لجنة مشتركة لحماية المحاصيل بعد الحرائق الأخيرة التي طالت عدد كبير من الأراضي الزراعية في البلاد، فيما بينت أن وزارة الدفاع شرعت بعملية أمنية واسعة لحماية حقول الحنطة والشعير من الحرائق المتعمدة.وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لـ/ المعلومة […]

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