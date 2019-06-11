لم يعلن كيف وصلتهم؟ عبد المهدي:15 الف قطعة اثرية في امريكا سرقت من العراق بعد 2003جاهزة للشحن

2019/06/11 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن وجود 15 الف قطعة اثرية عراقية في الولايات المتحدة جاهزة للشحن حاليا للعراق.وقال عبد المهدي خلال زيارته للمتحف الوطني العراقي في بغداد، وتسلم وزارة الثقافة آثار بحضور الوزير عبد الامير الحمداني، ان “هناك 15 الف قطعة اثرية عراقية في الولايات المتحدة جاهزة للشحن حاليا”.واضاف ان “اغلبية هذه...

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