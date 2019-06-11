2019/06/11 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بالنزاهة النيابية: الصناعة تبرم عقودا وهمية مع شركات غير رصينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/11 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالنزاهة النيابية: الصناعة تبرم عقودا وهمية مع شركات غير رصينة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالنزاهة النيابية: الصناعة تبرم عقودا وهمية مع شركات غير رصينة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).