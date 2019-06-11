نائب يدعو الحكومة للدفع بسيارات مدرعة وكاميرات حرارية بمناطق الخروقات في ديالى

2019/06/11 | 15:29

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بغداد اليوم _ ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى، احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل ...





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