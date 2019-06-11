“شيفروليه” تطلق سيارة عائلية أنيقة وزهيدة الثمن

2019/06/11 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ معمل “GM” في أوزبكستان منذ مدة بإنتاج سيارات Onix العائلية بمظهر أنيق، ومواصفات متطورة، وسعر منافس.

وأشار روستام يوسيبوف، نائب رئيس مجلس “GM” في أوزبكستان إلى أن معمل شيفروليه هناك سيعمل على إنتاج ألفي سيارة من هذا الطراز سنويا، لتلبية حاجة السوق المحلية والسوق الروسية وبعض أسواق أوروبا وجنوب أمريكا.

وستطرح هذه السيارات بنموذجين، هاتشباك وسيدان، ستميزان بهياكل أنيقة وانسيابية، وقمرة داخلية تتسع لخمس ركاب، مزودة بواجهة قيادة فيها شاشة متطورة تعمل باللمس، ومزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا.

كما ستزود هذه السيارات بعجلات بمقاس 14 و15 إنش، ومحركات بأربع أسطوانات وعزم 120 و140 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

كما من المفترض طرح نسخ معدلة منها تتناسب مع الطرق الوعرة أو المغطاة بالثلوج، أما سعرها فسيبدأ من 10 آلاف دولار.

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