2019/06/11 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استبعد وزير الدفاع السابق والقيادي في تحالف النصر خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، إرسال أسماء قادة الفرق العسكرية من أجل عرضها للتصويت عليها داخل البرلمان في حزيران الجاري.وقال العبيدي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن من “المستبعد على الحكومة أن تقوم بارسال قادة الفرق الى البرلمان في حزيران الجاري”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبيدي يستبعد عرض قادة الفرق العسكرية على البرلمان خلال الشهر الحالي المركز الخبري الوطني.

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