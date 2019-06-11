أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٤٤)

2019/06/11 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (44)قولوا ..واااايأحمد موسى قريعيلا شك أن المجلس الكيزاني العسكري قد قال "وااي" ثم أردفها بكلمة "الروووب"، وأنه قد أدرك أن "اللعب" مع الشعب ليس أمرا سهلا أو نزهة تسويقية إلى "مولات" دبي الفاخرة.فقد كشف "العصيان" كم أن المجلس "ضعيف" بل "نمر من ورق" ردئ، فقد فشلت كل قراءاته وتحليلاته في معرفة حجم الورطة التي فرضها على نفسه نتيجة لغبائه السياسي،......

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