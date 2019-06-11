صباح كنجي - دور الحزب الديمقراطي الكردستاني في التمهيد لانقلاب شباط 1963.. 2

2019/06/11 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي دور الحزب الديمقراطي الكردستاني في التمهيد لانقلاب شباط 1963..2وعن هذا ايضا يقول جلال الطالباني..( الحقيقة اننا نتحمل مسؤولية ما وقع بيننا وبين عبدالكريم قاسم، وأنا أتحمل مسؤولية شخصية في هذا الموضوع لأنني كنت امثل الجانب المتشدد وترافق هذا مع تحرك الآغوات والعشائر الكردية وكل الذين تضرروا من جراء تطبيق قانون الاصلاح الزراعي، إذ عقدوا تحالفات ولقاءات فيما بينهم، وعرفنا انهم قرروا ال......

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