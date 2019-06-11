2019/06/11 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة نينوى , أنه وجه إشعاراً مسبقاً للحكومة الاتحادية ببغداد بخصوص التهديدات المحدقة بحقول الحنطة والشعير.وقال عضو مجلس محافظة نينوى غزوان حامد للنعيم نيوز , إننا ” أبلغنا الحكومة الإتحادية في وقت سابق من التهديدات التي قد تستهدف حقول الحنطة والشعير من قبل خلايا داعش النائمة ” , مشيراً الى أن الحكومة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى توجه إشعار لحكومة بغداد بخصوص التهديدات المحدقة بحقول الحنطة النعيم نيوز.

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