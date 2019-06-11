التجارة تكشف مباحثات مع روسيا حول مشتريات قمح محتملة

2019/06/11 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار المباحثات مع روسيا حول واردات قمح محتملة، وربما يستغرق الأمر أشهرا قبل إعلان أي نتيجة.

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