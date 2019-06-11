الطيران التركي يستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2019/06/11 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير سلاح الجو أهدافا ومواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" في منطقتي زاب ومتينة شمالي العراق.

وأوضحت

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