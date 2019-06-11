محافظة بغداد تشكل غرفة عمليات للأشراف على امتحانات الصفوف المنتهية

2019/06/11 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمحافظ حصل عليه موقع "الغدير"، ان" هذه الغرفة تشكلت بتوجيه من محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري تضم ممثلين عن محافظة بغداد معنيين بالشأن التربوي، بالإضافة الى ممثلين عن مديريات التربية في محافظة بغداد، الى جانب الجهات الساندة سواء الامنية والخدمية والصحية وممثلين عن قطاع الكهرباء".واضاف بيان محافظة بغداد ان "الامتحانات لهذا اليوم جرت بانسيابية عالية وبإشراف وتواجد مدراء التربية في المراكز الامتحانية".ولفت البيان الى ان "محافظة بغداد وبتوجيه واشراف المحافظ المهندس فلاح الجزائري اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير جميع السبل والاجواء الامتحانية المناسبة لاكثر من 70 الف طالب من خلال توفير مياه الشرب والحماية الامنية للمراكز الامتحانية بالاضافة الى المراقبين على المراكز الامتحان".واشار الى ان" محافظة بغداد وفرت 20 سيارة اسعاف جوالة تم نشرها في جانبي الكرخ والرصافة، كما تمت معالجة كافة قطوعات الكهرباء المتكررة الى جانب توفير اجهزة لكشف الغش الالكتروني في عموم المراكز .انتهى..م.ر

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