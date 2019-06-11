2019/06/11 | 15:38

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الأخبار الدولية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 | 03:36 مساءً | عدد القراءات : 5

فرنسا..



تفكيك خلية خططت لمهاجمة "مسلمين ويهود"

متابعة/..



ذكرت تقارير صحفية فرنسية، الثلاثاء، أن السلطات أوقفت خلية من اليمين المتطرف، كانت تخطط لشن هجمات على "أماكن عبادة للمسلمين واليهود" في البلاد.

وقالت مصادر قضائية، إن الشرطة الفرنسية تمكنت من تفكيك خلية لـ"النازيين الجدد" كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشارت المصادر إلى أن مخطط الخلية "لم يكن ناضجا بعد"، بينما أجرت السلطات عمليات توقيف بحق عدد من عناصر الخلية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وصدرت اتهامات بين سبتمبر ومايو لخمسة من أعضاء المجموعة، الذين اعتبروا من "المقربين من عقيدة حركة النازيين الجدد"، على خلفية المخطط المفترض الذي لا يزال "غير واضح"، بحسب مصدر مطلع على التحقيقات.انتهى4

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