تحالف البناء: اتفاق سياسي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى نيسان المقبل

2019/06/11 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة بدر النيابية المنضوية في نحالف البناء، كريم عليوي عن اتفاق سياسي بين الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجالس في نيسان ابريل المقبل.وقال عليوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، ان “هناك اتفاقا بين الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات على تأجيل إجراء الانتخابات حتى الشهر الرابع […]

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